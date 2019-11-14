Последние новости рубрики Политика
19 ноября 2019 15:52  [66] "Вместе со значительным объемом средств неизбежно должна следовать ответственность", - Александр Щелоков
19 ноября 2019 15:15  [138] "Регион дополнительно получит 1,275 млрд рублей из федерального бюджета-2020 на строительство школ и детских садов", - Дмитрий Сватковский
19 ноября 2019 11:47  [213] Кандидатов на пост нижегородского министра спорта начнут выбирать 19 ноября
19 ноября 2019 11:21  [18710] Уголовное дело возбуждено в отношении начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области Сергея Бывалова
19 ноября 2019 10:37  [137] "Борчане совершили настоящий переворот в отечественной стекольной промышленности", - Евгений Лебедев
19 ноября 2019 09:10  [122] Глеб Никитин поздравил работников стекольной промышленности с профессиональным праздником
18 ноября 2019 14:58  [297] "Наша совместная работа с Горьковской железной дорогой выходит на качественно новый уровень", - Евгений Лебедев
18 ноября 2019 10:22  [144] "На Съезде будет представлена модельная приемная "Единой России", - Андрей Турчак
16 ноября 2019 17:28  [541] "Назначение Глеба Никитина  на должность секретаря придаст дополнительный стимул  развитию проектов "Единой России", - Артём Баранов
16 ноября 2019 13:11  [437] "Движение в заданном русле позволит мотивировать и стимулировать партийцев, которые ежедневно несут ответственность перед жителями", - Константин Аргентов
Политика

"Регион дополнительно получит 1,275 млрд рублей из федерального бюджета-2020 на строительство школ и детских садов", - Дмитрий Сватковский

19 ноября 2019 15:15  [138] Политика

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 ноября 2019 года. В рамках второго чтения депутаты приняли более 400 поправок, подготовленные после рассмотрения бюджета в первом чтении 23 октября.

Одна из поправок, автором которой выступил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский, связана с увеличением лимитов Нижегородской области на 2020 год в объеме 1 млрд 275 млн 656 тысяч рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" федерального проекта "Жилье", сообщили в пресс-службе депутата.

"Огромную роль в итоговом положительном результате сыграл губернатор Глеб Никитин, который принял ряд важнейших решений, позволивших оперативно согласовать поправку с федеральными минстроем, минфином, минэкономразвития. Таким образом, за счет федеральных средств в следующем году в регионе начнется строительство социальных объектов, которые так необходимы нижегородцам, проживающим в новых жилых комплексах", - заявил Дмитрий Сватковский.

Как сообщил депутат, средства будут направлены на строительство семи объектов в новых жилых комплексах Нижегородской области – трех школ, двух дошкольных учреждений и двух дорог. Речь идет о детском саде на 320 мест и школе на 1 500 учащихся в ЖК "Новинки Smart City", о школе на 550 мест и двух объектах транспортной инфраструктуры (примыкания к автомобильной дороге) в ЖК "Окский берег", о детском саде на 280 мест и школе на 675 учащихся в ЖК "КМ Анкудиновский парк".

"Как известно, "Окский берег" и "Новинки Smart City" являются проблемными объектами с точки зрения долевого строительства. Создание здесь новой социальной инфраструктуры – еще один важный шаг на пути решения проблем обманутых дольщиков", - заключил Сватковский.

Отметим, что законопроектом о федеральном бюджете на 2020 год предусматриваются доходы – 20 379,4 млрд рублей, расходы – 19 503,3 млрд рублей. Профицит федерального бюджета - 876,05 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph