"Регион дополнительно получит 1,275 млрд рублей из федерального бюджета-2020 на строительство школ и детских садов", - Дмитрий Сватковский Политика

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 ноября 2019 года. В рамках второго чтения депутаты приняли более 400 поправок, подготовленные после рассмотрения бюджета в первом чтении 23 октября.

Одна из поправок, автором которой выступил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский, связана с увеличением лимитов Нижегородской области на 2020 год в объеме 1 млрд 275 млн 656 тысяч рублей в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" федерального проекта "Жилье", сообщили в пресс-службе депутата.

"Огромную роль в итоговом положительном результате сыграл губернатор Глеб Никитин, который принял ряд важнейших решений, позволивших оперативно согласовать поправку с федеральными минстроем, минфином, минэкономразвития. Таким образом, за счет федеральных средств в следующем году в регионе начнется строительство социальных объектов, которые так необходимы нижегородцам, проживающим в новых жилых комплексах", - заявил Дмитрий Сватковский.

Как сообщил депутат, средства будут направлены на строительство семи объектов в новых жилых комплексах Нижегородской области – трех школ, двух дошкольных учреждений и двух дорог. Речь идет о детском саде на 320 мест и школе на 1 500 учащихся в ЖК "Новинки Smart City", о школе на 550 мест и двух объектах транспортной инфраструктуры (примыкания к автомобильной дороге) в ЖК "Окский берег", о детском саде на 280 мест и школе на 675 учащихся в ЖК "КМ Анкудиновский парк".

"Как известно, "Окский берег" и "Новинки Smart City" являются проблемными объектами с точки зрения долевого строительства. Создание здесь новой социальной инфраструктуры – еще один важный шаг на пути решения проблем обманутых дольщиков", - заключил Сватковский.

Отметим, что законопроектом о федеральном бюджете на 2020 год предусматриваются доходы – 20 379,4 млрд рублей, расходы – 19 503,3 млрд рублей. Профицит федерального бюджета - 876,05 млрд рублей.