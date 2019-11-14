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Культура и отдых

Новогодние подарки получат клиенты "Ростелекома" в онлайн-игре "Целься в приз"

19 ноября 2019 16:11  [40] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" запускает новогоднюю онлайн-игру "Целься в приз" для абонентов-участников программы "Бонус". В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику, рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Для участия в игре нужно авторизоваться на сайте, получить снежки за бонусы, и как можно чаще бросать снежки в хлопушки-игрушки на новогодней онлайн-елке — в них спрятаны заветные призы.

Чем больше точных попаданий — тем больше шансов выиграть суперпризы: электронные подарочные сертификаты номиналом 10 тысяч рублей на любые покупки в М.Видео и номиналом 30 тысяч рублей на грандиозный шопинг в OZON.ru. Суперпризы разыгрываются каждую неделю.

Всего "Ростелеком" приготовил более 400 тысяч ценных призов от платформы впечатлений Wink и сервиса "Ростелеком Лицей", а также партнеров программы "Бонус" — "ЛитРес", AllTime.RU, Skyeng, SUNLIGHT и NetPrint.

Онлайн-игра стартовала 18 ноября 2019 года и завершится 31 января 2020 года. Принять участие в игре могут как уже подключенные, так и новые клиенты компании. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе "Бонус" и получить приветственные бонусы для старта в игре.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Целься в приз" доступны на сайте. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте "Ростелекома" в разделе "Программа Бонус".

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