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Политика

Виртуальный концертный зал открыли в Чкаловске

19 ноября 2019 14:21  [58] Политика

Виртуальный концертный зал открыли в Чкаловске. Как отметил депутат Госдумы Артем Кавинов, получился достаточно масштабный проект.

"В Шахунье в детской школе искусств открылся виртуальный зал небольшого камерного формата. В Чкаловске в оборудование вложено порядка 5 млн рублей федеральных средств. Здесь уже совершенно другой масштаб. Дворец культуры – практически культурный центр округа, работает для жителей 13 населенных пунктов. Более 50 клубов и кружков, которые посещают около 800 чкаловцев. И виртуальный концертный зал – это и новое оборудование, и новые возможности, и конечно, новые впечатления для зрителей. Рад, что территории нашего Борского депутатского округа первыми реализовали проекты нового формата", - сказал Артем Кавинов.

Депутат напомнил, что в этом году Нижегородская область в числе еще 33 регионов вошла в планы по оборудованию виртуальных концертных залов. "Методика распределения субсидий предлагает участие в конкурсе. Уже определились победители, которые получат федеральные средства в 2020-ом. В планах открытие виртуальных концертных залов в Выксе, Первомайске и в Заволжье. А в следующем году будут приниматься заявки уже на 2021-й год. В целом по стране в рамках нацпроекта "Культура" в малых городах и населенных пунктах должны заработать более двух сотен виртуальных залов", - добавил Артем Кавинов.

Он также обратил внимание, что в следующем году продолжится и проект "Местный дом культуры", предполагающий ремонт и закупку оборудование для сельских центров досуга.

В этом году в проекте приняли участие порядка 80 домов культуры. В частности на 23 объектах шли ремонтные работы. Это в том числе сельские дома культуры в Тонкинском, Уренском, Шарангском, Ковернинском районах, в городских округах Семеновский, Шахунья, Бор, Чкаловск.

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