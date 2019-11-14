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Бизнес

Альфа-Банк и QIWI запустили сервис по приему платежей в банкоматах

19 ноября 2019 17:47  [63] Бизнес

Альфа-Банк и QIWI запустили сервис по приему платежей в банкоматах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь в банкоматах Альфа-Банка появилась возможность принимать различные платежи с баланса карты любого банка через сервис QIWI. Зачисление средств происходит в день пополнения.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас сервис позволяет оплачивать мобильную связь, в ближайшее время список категорий будет значительно расширен, появится возможность оплачивать ЖКХ, интернет и ТВ, а также погашать кредиты других банков. Кроме того, в банкоматах появится возможность пополнения QIWI Кошелька без комиссии.

Сеть банкоматов Альфа-Банка насчитывает 3238 устройств, расположенных в 401 городе России.

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