"Своим контролем за нацпроектами Глеб Никитин даёт понять, что держит руку на пульсе", - Вадим Булавинов Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА Нижний Новгород

"Своим решением по контролю за нацпроектами Глеб Никитин четко даёт понять, что он держит руку на пульсе", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов, комментируя поручение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по оценке итогов исполнения национальных проектов в 2019 году.

"Полностью поддерживаю решение губернатора. Нацпроекты - это серьезное подспорье для регионов. Федерация по поручению президента РФ выделяет колоссальные средства. Деньги идут на ключевые, важнейшие направления, без развития которых мы не сможем достигнуть желаемых показателей", - отметил депутат.

"И такое масштабное финансирование требует тщательного контроля. Своим решением по контролю за исполнением национальных проектов губернатор четко даёт понять, что он держит руку на пульсе. Никто не имеет права проваливать ни один нацпроект независимо от прежних заслуг. Думаю, что такой подход вполне могут брать на вооружение и главы других регионов. Уверен, система оценки покажет свою эффективность", - подытожил Вадим Булавинов.