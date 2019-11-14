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Общество

Нижегородский водоканал выполняет благоустройство дорог после ремонта водопроводов в Приокском районе

19 ноября 2019 18:35  [90] Общество
Нижегородский водоканал выполняет благоустройство дорог после ремонта водопроводов в Приокском районе

Нижегородский водоканал выполняет благоустройство дорог после ремонта водопроводов в Приокском районе

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Нижегородский водоканал выполняет благоустройство дорог после ремонта водопроводов в Приокском районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в текущем году Нижегородский водоканал выполнил капитальный ремонт водопровода в частном секторе Приокского района. На улицах Большой и Моисеевой был проложен новый трубопровод длиной полтора километра и диаметром 110 мм. Кроме того, в ходе работ специалисты компании заменили 140 вводов на дома и более 40 водопроводных люков.

Заместитель генерального директора АО "Нижегородский водоканал" по развитию Александр Жерноков рассказывает, что в администрацию города и Нижегородский водоканал неоднократно поступали обращения от жителей о перебоях в водоснабжении и возникновении утечек на улицах Большой и Моисеева.

"Этот участок был включен в план капитального ремонта на 2019 год. Работы выполнены летом текущего года в запланированный срок. Улицы здесь довольно узкие, чтобы не раскапывать дорогу полностью, мы проводили ремонт бестраншейно, методом горизонтально-направленного бурения. В настоящее время проводится благоустройство", - пояснил он.

Благоустройство территории проводится на дорогах и в местах, которые были повреждены при производстве работ. Вопрос о сроках благоустройства территории поднимался на встрече главы города Владимира Панова с жителями Приокского района. Представитель подрядной организации Николай Жудеев отмечает, что работы будут завершены к середине декабря.

"В настоящее время мы проводим благоустройство мест, где были расположены котлованы, а также в местах проведения врезок в дома. Длина восстанавливаемого участка составляет около 250 метров. Кроме того, по просьбам жителей благоустраиваем другие участки, требующие ремонта. Ранее на этом месте была грунтовая проселочная дорога, теперь она будет проложена щебнем и укреплена", - сообщил Николай Жудеев.

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