Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Подписание соглашение состоялось 19 ноября 2019 года в Москве. В рамках соглашения регион и фонд будут взаимодействовать для привлечения иностранных инвестиций в Нижегородскую область.

Правительство Нижегородской области будет информировать РФПИ о проектах, планируемых к реализации или реализуемых в регионе, направлять в фонд запросы о проектах иностранных инвесторов, обратившихся в Центр помощи стратегическим инвесторам, также информация об области будет регулярно обновляться на портале Invest in Russia, созданном для привлечения иностранных инвестиций. Фонд будет содействовать в организации переговоров с зарубежными инвесторами.

Сотрудничество с РФПИ позволит сделать региональную инвестиционную политику более эффективной, отметил по итогам подписания Глеб Никитин.

"РФПИ является важным федеральным институтом развития, позволяющим выстраивать контакты с иностранными инвесторами. За годы работы фонда при его поддержке было реализовано немало успешных проектов, привлечено около $40 млрд инвестиций", - сказал губернатор.

"Нижегородская область обладает всей необходимой инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. Недавно мы провели ряд переговоров с сингапурскими партнерами, что имеет большое значение с учетом соглашений между Россией и Республикой Сингапур, заключенных в начале октября. Сейчас хотелось бы закрепить предварительные результаты", - добавил он.

"Развитие регионов является одним из ключевых приоритетов Российского фонда прямых инвестиций, в том числе, в рамках реализации Национальных проектов. Соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью направлено на поддержку полноценного раскрытия потенциала региона и привлечение новых инвестиций в проекты в различных отраслях. Уверен, наши иностранные партнеры заинтересуются возможностями, которые предлагает Нижегородская область. Рассчитываем на долгосрочное и успешное взаимодействие", - отметил Кирилл Дмитриев.

СПРАВКА:

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд РФ, созданный в 2011 году для осуществления прямых инвестиций в российские компании совместно с ведущими финансовыми и стратегическими международными инвесторами. РФПИ играет роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. Управляющая компания РФПИ расположена в Москве.

К настоящему времени РФПИ успешно осуществил совместно с иностранными партнерами более 70 проектов в 95% регионов России на общую сумму более 1,5 трлн рублей. Компании, в которые инвестирует РФПИ, насчитывают свыше 800 тысяч сотрудников и генерируют выручку, превышающую 6% ВВП России.

РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств с ведущими международными инвесторами из более чем 15 стран.