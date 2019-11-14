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Общество

Библиотечный волонтер спаниель Каштанка появился в Нижнем Новгороде

20 ноября 2019 09:05  [48] Общество

Нижегородцев приглашают познакомится с новым городским волонтером - спаниелем Каштанкой, которая будет предоставлять пока неизвестную в городе услугу – чтение и игры с посетителями библиотеки имени В.В. Бианки на ул. Прыгунова в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Необычный волонтер появится в библиотеке в ходе акции #ЩедрыйВторник. Каштанку представят читателям 21 ноября в 17:00.

"Каштанка специально и не обучалась перед встречей в библиотеке, но она постарается стать суперволонтером для маленьких читателей", - говорится в сообщении.

Благотворительная акция #ЩедрыйВторник стартовала в библиотеке имени В.В. Бианки 19 ноября. По словам организаторов, акция направлена на то, чтобы дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей.

Участники совершают разнообразные добрые дела: собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают волонтерские акции, флешмобы в сети Интернет.

С 19 ноября по 3 декабря в библиотеке организован сбор корма для птиц в зимний период и кормов для подопечных благотворительного фонда защиты животных "Состадание-НН".

"Для пернатых принимаются не жареные и не соленые семечки, овес, просо, а для собак и кошек – безопасный для здоровья влажный или сухой корм", - рассказали организаторы.

Также все это время в библиотеке будет открыта благотворительная книжная лавка, куда может прийти любой, чтобы подарить кому-либо книгу или взять понравившееся издание с собой.

Акция #ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года. Появившись в 2012 году, идея получила распространение более чем в 190 странах мира.

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