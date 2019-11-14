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Общество

Два года получил нижегородец за неудачную попытку кражи газовой колонки

20 ноября 2019 09:51  [60] Общество

Два года получил нижегородец за неудачную попытку кражи газовой колонки. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 ноября 2019 года, в отношении 25-летнего молодого человека вынесен приговор по ч.3 ст.30 ч.3 ст.158 УК РФ (Покушение на кражу).

Судом установлено, что 15 июня нижегородец в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома на ул. Тихорецкой. Он решил похитить имущество соседей, проживающих этажом ниже.

Для этого молодой человек перелез на балкон соседей, отжал дверь и проник в квартиру. Осмотрев имущество, он решил похитить газовую колонку, стоимостью 15 тысяч рублей. Ножом пытался отсоединить колонку от стены, но не справился с креплением, и также через балкон покинул квартиру.

Когда соседка вернулась, обнаружила проникновение, и вызвала сотрудников полиции. В ходе обхода молодой человек признался полицейским, что он был в квартире соседки.

Суд назначил ему наказание – два года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Следует отметить, что нижегородец ранее не судим, работает, женат, на иждивении находится малолетний ребенок. Приговор суда в законную силу не вступил.

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