Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки Экономика

На Национальном платежном форуме платежная система Mastercard сообщила совместно с Альфа-Банком, Банком Зенит и ИКЕА о первой транзакции, совершенной в интернет-магазине ИКЕА с использованием платформы Mastercard для предоставления банками рассрочек, над запуском которой работают партнеры. Платформа Mastercard обеспечивает банкам технологическую возможность для мгновенного предоставления рассрочки по карте на оплату приобретений. Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

"Помимо удобной структуризации выплат для держателей карт сервис Mastercard обладает преимуществами и для других участников процесса. Для торгово-сервисного предприятия это увеличение среднего чека, для банка-эквайера – возможность предоставления дополнительного сервиса своим клиентам и получения дополнительного дохода, а для банка-эмитента – повышение лояльности клиентов и сокращение операционных издержек при получении софинансирования выплат со стороны торгово-сервисного предприятия", — отметила вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России Галина Ганеева.

Условия и программы кредитования будут определяться банками-эмитентами, подключенными к платформе. Для получения информации держатели карт Mastercard будут обращаться в банк, выпустивший их карту. Держатели кредитных и дебетовых карт Mastercard с овердрафтом, совершая покупку, смогут выбрать подходящий им период погашения кредита — от 3 до 12 месяцев.

На начальном этапе платформа будет работать для покупок в интернете. При оплате заказа транзакция проходит на полную сумму, далее держатель карты частями погашает задолженность перед банком-эмитентом. Для оформления покупки банк-эмитент и банк-эквайер торгово-сервисного предприятия должны быть подключены к платформе. Для банка-эквайера подключение к платформе – это возможность получения дополнительного дохода и конкурентное преимущество за счет предоставления востребованной услуги торгово-сервисным предприятиям.

"Лидирующие позиции Альфа-Банка на рынке интернет-эквайринга, технологичность и стремление постоянно предоставлять клиентам новые сервисы позволили нам стать первым банком-эквайером, предлагающим подключение и использование новой платформы платежной системы Mastercard по предоставлению мгновенной рассрочки. Новая услуга повышает конкурентоспособность Альфа-Банка, укрепляя наши позиции на рынке, и дает нашим клиентам преимущества для развития их бизнеса. Мы сделали процесс использования платформы максимально удобным, а подключение — доступным для всех наших клиентов, занимающихся e-commerce", — заявил руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Mastercard активно работает над подключением банков-эмитентов и банков-эквайеров для масштабирования сервиса.