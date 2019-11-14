Тротуар обновили на ул.Школьной, где не ремонтировали дорогу почти 30 лет Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пешеходную дорогу по улице Школьной в Автозаводском районе отремонтировали после обращения жителей в местную администрацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В пресс-службе добавили, что данный тротуар не обновлялся с момента постройки жилых домов, то есть 27 лет назад.

В ремонтную кампанию 2019 года в Автозаводском районе привели в порядок 10 тысяч квадратных метров тротуаров, а с начала года отремонтировали более 63 тысяч кв.м. дорог.