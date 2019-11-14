Тротуар обновили на ул.Школьной, где не ремонтировали дорогу почти 30 лет

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Пешеходную дорогу по улице Школьной в Автозаводском районе отремонтировали после обращения жителей в местную администрацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
В пресс-службе добавили, что данный тротуар не обновлялся с момента постройки жилых домов, то есть 27 лет назад.
В ремонтную кампанию 2019 года в Автозаводском районе привели в порядок 10 тысяч квадратных метров тротуаров, а с начала года отремонтировали более 63 тысяч кв.м. дорог.
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