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Общество

Тротуар обновили на ул.Школьной, где не ремонтировали дорогу почти 30 лет

20 ноября 2019 11:15  [71] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Пешеходную дорогу по улице Школьной в Автозаводском районе отремонтировали после обращения жителей в местную администрацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В пресс-службе добавили, что данный тротуар не обновлялся с момента постройки жилых домов, то есть 27 лет назад.

В ремонтную кампанию 2019 года в Автозаводском районе привели в порядок 10 тысяч квадратных метров тротуаров, а с начала года отремонтировали более 63 тысяч кв.м. дорог.

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