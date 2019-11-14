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Общество

Администрация заасфальтировала провал по просьбе нижегородцев через соцсеть

20 ноября 2019 11:31  [86] Общество

Администрация заасфальтировала провал по просьбе нижегородцев через соцсеть ВКонтакте. Об этом сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области.

К властям обратился житель Канавинского района с просьбой устранить повреждение на дороге между домами №№ 17, 20 и 22 по ул.Архангельской.

"Передайте пожалуйста в соответствующие органы для устранения. На дороге произошёл размыв и провал асфальта, огородили, яма увеличивается, уже ограждение внутри ямы, ходят люди, бегают дети, ездят машины, уже месяц ничего не делается, провал увеличивается", - сообщалось ранее.

После этого, городская администрация обратила внимание на данную дорогу и отремонтировала ее.

Фото ДО (соцсеть)
Фото ПОСЛЕ (соцсеть)

Помимо этого, администрация по просьбе жителей Советского района устранила яму на ул.Адмирала Васюнина. Жители также обратились к властям через соцсеть.

"У нас у дома на улице Адмирала Васюнина разрыли яму и оставили. Пройти негде, только через забор, который вдоль дома. А с коляской не пройти вообще", - написала пользователь соцсети.

Получив сообщение, администрация ликвидировала яму.

Фото ДО (соцсеть)

Фото ПОСЛЕ (соцсеть)

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