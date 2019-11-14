Пассажир "Волги" погиб в лобовом столкновении с Volvo в Ардатовском районе Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажир "Волги" погиб в лобовом столкновении автомобиля с Volvo в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло 19 ноября в 06:15 на 227 км автотрассы Владимир — Муром — Арзамас, когда 69-летний водитель ГАЗ 31105 ("Волга") не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo.

В результате пострадали только присутствующие в отечественном автомобиле. Водитель и 16-летний юноша попали в больницу с различными травмами, а 65-летняя женщина-пассажир — погибла.