Пластиковые окна от Алиас-Запорожье

Многие покупатели думают, что теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства зависят исключительно от профиля, забывая про стеклопакет. А ведь именно он занимает порядка 80% площади окна, влияет на светопропускную способность, звукоизоляцию, сохраняет тепло в доме.
Компания https://www.alias.zp.ua/ceny-2 осуществляет монтаж пластиковых окон в Запорожье. Кроме этого предлагает купить металлопластиковые окна и двери, сделать балкон под ключ, наружную обшивку и внутреннюю. Компания предлагает установку окон с однокамерным и двухкамерным стеклопакетом. Они имеют свои особенности и преимущества.
Преимущества однокамерных стеклопакетов
Однокамерные являются более распространенными и используются практически везде. Чаще всего для экономии они устанавливаются в офисных помещениях, на производствах, в цехах, ресторанах, кафе, складских помещениях и т.п. Также в частных и многоквартирных домах чаще всего устанавливают окна с одним стеклопакетом.
Из достоинств можно отметить следующее:
Особенности двухкамерных стеклопакетов
Многие люди ставят себе именно такие стеклопакеты по причине большей энергоэффективности. Компания еще предлагает к установке двухкамерный энергосберегающий стеклопакет. Он повышает в значительной степени теплоизоляционные свойства и звукоизоляционные. Поэтому если ваши окна выходят на шумный проспект обратите внимание на этот вариант.
Конструкционные особенности
Конструкция достаточно простая и состоит из двух или трех параллельных листов стекла, которые установлены на равном расстоянии друг от друга. Листы прикрепляют в особой конструкции. Она создана не случайно и выполняет несколько функций. Рамка соединяет стекла в единое целое, определяет их параллельность, создает герметичность, удаляет избыточную влагу.
Узнав об особенностях однокамерного и двухкамерного стеклопакета можно выбрать нужный. Если возникают вопросы, то специалисты компании Алиас-Запорожье ответят на них
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