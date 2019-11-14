Спокойный сон на правильных подушках: делаем выбор у Valetex

Секрет приятного и здорового сна – оптимально подходящие для вас подушки. Удобство, мягкость, упругость – любое из этих качеств может быть ключевым. Главное – выбирать то, что вам по душе.

Советуем обратить внимание на продукцию Ивановских производителей, в частности, подушки от фабрики Valetex. Компания работает на рынке постельных принадлежностей вот уже более 20 лет, за это время специалисты сделали все, чтобы завоевать внимание покупателей качеством своей продукции. Для Valetex хорошо сделать свою работу – это значит закупить правильное сырье, выработать максимально надежный процесс пошива, красиво и аккуратно упаковать, доставить в срок. Выгоднее всего покупать подушки оптом, с оптовыми клиентами компания работает со дня своего основания. При появлении Интернет-магазина заказ стал доступен и розничному потребителю. На https://www.valetex.ru/podushki можно выбрать изделие, и сразу добавить товар в корзину. Для покупателей есть три цены, в зависимости от объема заказа – цена розничная, мелкий опт, крупный опт.



Какие подушки изготавливает фабрика Valetex?

Пуховые подушки, в хлочатобумажных чехлах повышенной плотности. Мягкие и упругие подушки с различным содержанием пуха. Есть подушки с натуральным гусиным пухом (содержание пуха 100%), полу-пухом (50%), пух-перо (100%), натуральное перо (100%). Размеры: 40*60, 50*50, 50*70, 60*60, 68*68. Спать на таких подушках одно удовольствие, ведь они сохраняют тепло от спящего человека, а обилие воздуха между пухом и пером помогают изделию дольше сохранять комфортную форму для сна. Шерстяные подушки, в полиэстере и бязи. Наполнитель таких подушек – натуральная овечья шерсть (100%) или шерсть мериноса (100%). Наполнитель сохраняет упругость, благодаря структуре шерстяных волокон. Считается, что сон на таких подушках помогает повышению тонуса организма, благодаря положительным свойствам шерстяного наполнителя. Размеры: 40*40, 40*60, 50*50, 50*70, 60*60, 70*70. Изделия с бамбуковым волокном, в чехлах из сатина, поплина или полиэстера. Экологичный и гипоаллергенный наполнитель – для людей, которые ценят свое здоровье. Хорошо подойдет для больных астмой, благодаря своему составу. Очень практичные в быту подушки, легко стираются, долго сохраняют форму. Размеры: 40*40, 40*60, 50*50, 50*70, 60*60, 70*70. Подушки с волокном эвкалипта, в чехлах из сатина, поплина и эконом-вариант – в полиэстере. Изделие хорошо своими бактерицидными свойствами, оказывает благоприятное воздействие на организм человека, не раздражает иммунную систему. Размеры: 40*40, 40*60, 50*70, 60*60, 70*70. Анатомические изделия, в бязи. Хорошо подойдут людям, которым нужно максимально разгрузить верхние отделы позвоночника. Мягкий и неаллергичный состав – легкофайбер (силиконизированное волокно), приятная упругость, отсутствие впитываемости запахов и влаги – за это, и многое другое, анатомические подушки полюбили многие люди. К тому же, сейчас их можно приобрести по адекватной цене. Единый размер: 50*70. Могут быть изготовлены в разном цветовом исполнении. Декоративные меховые подушки – для уютной атмосферы в доме. Искусственный мех сливочного оттенка и несколько вариантов наполнения – фибер, полиэфир, бамбуковое волокно или шерсть. Размеры: 40*40, 50*50, 50*70, 70*70. Популярные варианты с наполнителем хлопковая вата, в чехлах из бязи, тика или облегченной бязи. Изготавливаются на собственном чесальном оборудовании, из экологически чистого сырья, несколько слоев прочеса особым образом укладываются, чтобы в итоге изделие не спрессовывалось и не сбивалось. Наполнитель вата – по настоящему экологичный материал. Размеры изделий: 40*40, 40*60, 50*50, 50*70, 70*70. Изделия с «лебяжьим пухом», в сатине, поплине, тике или полиэстере. Искусственный наполнитель имитирует волокна натурального пуха. Отличается особой легкостью и мягкостью. Безвреден для аллергиков, долговечен и прост в уходе. Размеры: 40*60, 50*50, 50*70, 60*60, 70*70. Подушки с легкофайбером, в тике, бязи, поликоттоне и рогожке. Легкофайбер – искусственное волокно с полой структурой, и силиконовой пропиткой. За счет чего изделия получаются воздушными и легкими. Такой вид наполнителя абсолютно безопасен. Размеры: 40*40, 40*60, 50*70, 60*60, 70*70, 30*30.

В каталоге покупатель сможет найти то, что заинтересует – подушку с натуральными волокнами или искусственный гипоаллергенный вариант. Выбирайте и заказывайте у Valetex – это непревзойденное качество изделий для сна!

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