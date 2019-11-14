Хорошее постельное белье – залог крепкого сна

Для человеческой физиологии очень важно, чтобы сон был продолжительным и качественным. В этот период все органы отдыхают, восстанавливаются. Если ночной отдых не был комфортным и полноценным, это может отражаться на состоянии здоровья человека. Существует немало причин, которые влияют на качество сна. Одним из них является постельное белье. В связи с этим стоит тщательно подойти к выбору постельного комплекта, поскольку белье напрямую влияет на кожу, с которой постоянно соприкасается.
Белье для постели высокого качества обязательно должно быть изготовлено из натуральных материалов, которые имеют свойство пропускать воздух, активизирует обмен тепла человеческой кожи.
Если спать на синтетических тканях, то человек находится будто в сауне, обмен воздуха становится затруднительным, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Ученые выяснили, что человек на протяжении года оставляет на постели до одного килограмма отмерших клеток. Поэтому очень важно со всей ответственностью выбирать белье для постели.
Перед тем как приобрести постельное белье, стоит определиться с оптимальным вариантом тканей, которые подойдут для здорового отдыха. Стоит отметить, что поплин, сатин, ситец – это не разновидности материалов, а лишь разная методика плетения волокон из хлопка. Все эти ткани долговечные и прочные.
Особенности и преимущества:
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