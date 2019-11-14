Грамотные способы мотивировать персонал

Кадры – это важный ресурс любого предприятия. Особенно, если сотрудники напрямую взаимодействуют с конечными потребителями. От профессионализма такого персонала напрямую зависит успех самой фирмы. Но даже если вы наберете опытных работников, необходимо постоянно стимулировать их – так специалисты будут выполнять возложенные на них обязанности все лучше и лучше. Для этого и существуют инструменты мотивации сотрудников.

Должный уровень оплаты

Достойный заработок – это основа основ. Если уровень оплаты труда будет низким, то ничего не поможет – сотрудники просто перестанут бояться потерять работу или же вовсе уйдут сами. Зачем делать что-то хорошо, если это никто не ценит?

При этом помните, что даже в случае огромного заработка специалистам нужно четко понимать, за что именно они его получают. Наиболее оптимальным решением считается привязка бонусов к определенным нормативам. Правда, планы нужно делать достаточно реалистичными, иначе мотивация также может сильно упасть.

Материальные стимулы

Эту группу можно разбить на два блока:

премии. Их следует выплачивать за определенные достижения (лучший работник, наибольшее количество продаж, реализация определенной группы товаров и пр.). Размер премий должен действительно заинтересовать сотрудников, в не быть номинальным поощрением;

штрафы. В случае определенных отрицательных действий (регулярное опоздание, прогулы и пр.) можно применять к рабочим санкции. Правда, это должно быть действительно стимулирующее наказание, а не способ выкачивания из персонала денег.

Нематериальные стимулы

Специалистам важно, чтобы их вклад ценили. Иногда даже простая похвала может оказать положительное воздействие. Грамоты, дополнительные выходные, возможность выполнять часть обязанностей на дому – все это улучшит отношения работника к фирме. Не забывайте развивать сотрудников. Тренинги и семинары не только способствуют личностному росту, но и помогают внедрять новаторские методики в ваш бизнес.

Кроме того, повышайте корпоративный дух работников, формируйте из них настоящую команду, а не волков-одиночек. С этим помогут совместные поездки, корпоративные вечера и т. д.

Регулярный контроль

Также важно помнить и о контроле. Лишь на основе различных инспекций можно понять, какой эффект будет от того или иного метода мотивации. Существует несколько способов следить за работой сотрудников. Среди них можно выделить:

привлечение супервайзеров;

установку камер слежения;

ежедневные отчеты;

аудит высшим руководящим составов.

Но еще большего внимания заслуживает обращение к тайным покупателям. Секретные агенты смогут оценить работу персонала под видом обычных клиентов. Собранные сведения будут более объективными, поскольку сотрудники не знают об инспекции и ведут себя естественно. Сами проверки очень легко организовать – для этого просто посетите агентство «тайный покупатель», и уже спустя небольшой промежуток времени у вас будут все необходимые сведения, чтобы понять, насколько хорошо работники справляются со своими обязанностями.

Что имеем в итоге

Итак, персонал нужно мотивировать к работе. Поскольку универсальной панацеи для всех не существует, следует сочетать несколько различных стимулов, отталкиваясь от особенностей конкретного бизнеса. Кроме того, нельзя забывать о регулярном контроле – с помощью секретных агентов можно будет понять, какие именно методы мотивации будут действенней всего. В комплексе это поможет существенно повысить качество сервиса и, как результат, привлечь больше клиентов в заведение.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.