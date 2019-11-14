Что можно узнать по топографическому плану?

Особенности, этапы составления и стоимость топоплана земельного участка

Одним из основных документов для разработки проектной документации и решения множества других задач во время застройки выступает топографический план местности и объектов, расположенных на ней. Выполненный специалистами в определенном масштабе чертеж пригодится при возведении сооружения, ремонте объекта, земляных работах и решении многих других задач.

В чем суть топоплана

В подобном документе есть все необходимые сведения касательно определенного участка. Если вас интересует, что можно узнать по топографическому плану, то в нем содержится информация об особенностях рельефа, габаритах и месторасположении готовых сооружений, инженерных сетях (включая и подземные), деревьях и пр. Такие данные необходимы для:

строителей;

проектировщиков;

архитекторов;

дизайнеров;

служащих коммунальных служб и т. д.

Информация в топоплане поможет проще и быстрее справляться с различными задачами, возникающими в ходе строительства, ремонта, реконструкции и пр.

Как все проходит

На начальной стадии специалисты приступают к изучению технического задания, выполненного заказчиком. Отталкиваясь от информации, указанной в нем, выбираются оптимальные методы и приборы для исследований. В ходе инженерных изысканий могут применяться тахеометры, теодолиты, летательные аппараты и т. д. Во время подготовки рассчитывают стоимость услуг, которая не будет меняться в дальнейшем.

Полевые работы на местности проводят с помощью сертифицированного оборудования. Благодаря этому снимки получаются максимально точными. Информацию перепроверяют, после чего приступают к составлению технических отчетов и карт. При необходимости геодезисты смогут согласовать их в проверяющих структурах – это дополнительно сэкономит заказчику время.

Для чего нужен документ

Как правило, топографический план Московской области и любых объектов в ней может пригодиться для:

разработки и согласования проектной документации;

контроля над застройкой территории;

обновления навигационных систем;

прокладки инженерных сетей;

составления карт региона и пр.

Во сколько это обойдется

Конечная стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке, поскольку объем работ для каждого заказа будет отличаться. При составлении сметы во внимание берут площадь территории, требуемый масштаб, необходимое оборудования и сложность организации съемки. В то же время, при выборе подходящей компании не следует отталкиваться исключительно от цены – лишь профессионалы смогут выполнить все на высшем уровне.

Где заказать услуги

Если вас интересует, как получить топографический план, то для этого необходимо обратиться в профессиональную инженерно-исследовательскую компанию. При выборе исполнителя обращайте внимание на:

наличие лицензий и сертификатов на оборудование;

отзывы предыдущих клиентов;

время работы на рынке.

Сотрудничество с опытными специалистами – это высокая гарантия прохождения экспертизы и отсутствия хлопот с проверяющими структурами.

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