Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" просит соблюдать безопасность вблизи объектов теплоснабжения Общество

В связи с понижением температуры наружного воздуха тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" усилили контроль за состоянием и соблюдением мер безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе отопительного сезона, когда температура теплоносителя максимально высокая, возможные инциденты на тепловых сетях представляют особую опасность. При этом нередко жертвами таких происшествий становятся дети и подростки.

В компании обратили внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности вблизи тепловых сетей и других объектов коммунального хозяйства:

- при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближаться к поврежденным объектам и немедленно сообщать о случившемся

- предупреждать детей, находящихся или играющих вблизи технологических объектов коммунальных служб, об опасности для их жизни и здоровья.

- в Дзержинске можно обратиться в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050 или диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70, 26-66-71.

- в Кстове – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.

Водителям автотранспортных средств следует избегать остановки автомобилей и автобусов на тепловых камерах, а также уделять повышенное внимание при движении близи ограждений мест производства земляных и ремонтных работ.