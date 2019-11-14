Женщина-водитель на автомобиле Mazda сбила коляску с ребенком в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина-водитель на автомобиле Mazda сбила коляску с ребенком в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Несчастный случай произошел 19 ноября в 17:40 на ул. Дружаева, когда 49-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda совершила наезд на пешехода с детской коляской, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала годовалая девочка, находящаяся в коляске. Ее доставили в детскую областную больницу. Врачи осмотрели ребенка и не нашли поводов для госпитализации. Девочку отправили домой. По поводу травмирования отца пострадавшей ничего не говорится.