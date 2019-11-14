Банк "Открытие" заключил первую сделку с Raven Russia на 4,3 млрд рублей Экономика

Корпоративно-инвестиционный блок банка "Открытие" закрыл кредитно-деривативную сделку с группой Raven Russia - одним из лидеров складского рынка России – на общую сумму в 4,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках сделки был рефинансирован кредит, выданный под залог логопарка "Климовск", который расположен в Московской области. Процентный риск по кредиту был захеджирован группой также в банке "Открытие".

Важной особенностью сделки является форма кредитной документации: впервые в практике банка "Открытие" кредитный договор составлен по форме Russian LMA (стандарты кредитной документации).

По результатам сделки стороны договорились продолжить сотрудничество по финансированию банком "Открытие" проектов Raven Russia в коммерческой недвижимости.

"В рамках этой сделки многое мы сделали впервые. Это не просто первая сделка банка "Открытие" с таким важным и крупным клиентом, как группа Raven Russia. Мы смогли подстроиться под нестандартные требования клиента в части структуры сделки. В результате нам удалось пополнить кредитный портфель высококлассно структурированной сделкой под залог высококачественного объекта недвижимости", - рассказала вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова.