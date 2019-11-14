Каталог инвестпроектов сформировали в Нижегородской области Экономика

Корпорация развития Нижегородской области с участием инвестиционных уполномоченных сформировала единый каталог инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Каталог содержит более 50 проектов в сферах машиностроения, судостроения, пищевой промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма. Это крупные инфраструктурные объекты, требующие частного софинансирования (например, "Волганариум" и культурно-образовательный центр на Стрелке), проекты, предполагающие долевое участие инвестора в создании новых или модернизации существующих предприятий, а также готовые инвестиционные площадки. Большое внимание уделено проектам в муниципалитетах.

Распространяться каталог будет на выездных мероприятиях, форумах, встречах с инвесторами, через торгпредства, а также будет размещен на инвестпортале Нижегородской области.

"Мы собрали базу готовых инвестиционных предложений по самым различным направлениям от промышленности до сферы туризма. Надеюсь, что среди них наши инвесторы найдут подходящий вариант. В дальнейшем мы планируем пополнять каталог новыми инвестпредложениями", - сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.