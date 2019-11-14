Нижний Новгород получит средства на берегоукрепление участка около метромоста Экономика

Нижний Новгород получит межбюджетные трансферты на берегоукрепление участка от метромоста до Молитовского моста. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы 20 ноября 2019 года сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин. Средства предназначены на проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации (ПСД).

Как пояснил Юрий Мочалкин, средства будут выделяться Нижнему Новгороду из областного бюджета в течение двух лет – городом получено соответствующее гарантийное письмо правительства Нижегородской области.

В 2019 году объем межбюджетных трансфертов на эти цели составит 1 млн 757 тысяч рублей, в 2020 году – 42 млн 21 тысяча рублей. Софинансирование работ составит 99% из бюджета Нижегородской области и 1% из бюджета Нижнего Новгорода.

Как пояснила первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова, берегоукрепительные сооружения на участке от метромоста до Молитовского моста находятся на балансе муниципалитета и "по итогам последнего обследования находятся в крайне плохом состоянии". По ее словам, полная стоимость работ на этом участке будет понятна после разработки проектно-сметной документации.

Решение о внесении соответствующих изменений в бюджет Нижнего Новгорода депутаты думы примут заочным голосованием.

Напомним, ранее совет по имуществу одобрил комплексное благоустройство набережной Оки в районе ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста) за 9 млрд рублей. Предусмотрено комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.

Кроме того, проект реконструкции берегоукрепительных сооружений Оки oт Кaнaвинcкoгo мocтa дo ул.Мaрaтa (территориально - площадь Лeнинa) разработают за 12,9 млн рублей.