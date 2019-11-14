Лучшие практики Нижегородской области выбраны в рамках проекта "Бережливый муниципалитет" Политика

Форум эффективных муниципальных практик "Бережливый муниципалитет" прошел в Нижнем Новгороде 19 ноября 2019 года. Мероприятие проводилось Нижегородским отделением Всероссийского совета местного самоуправления в рамках завершающего этапа работы над проектом, сообщили в НРО "Единой России".

Напомним, что старт проекта был дан летом этого года во время совещания губернатора Нижегородской области с главами районных администраций. Далее был проведен конкурс, принять участие в котором могли все муниципальные образования региона.

"Мы реализовали этот проект с целью объединения в комплексную базу лучшего муниципального опыта в сфере управления территориями. Популяризация успешных решений и практик поможет находить ключи к управленческим решениям регионов, в которых некоторые сферы обозначены как проблемные", - рассказал председатель регионального Совета НРО ВСМС, первый заместитель секретаря НРО партии "Единая России" Александр Вайнберг.

За два месяца на конкурс было подано 42 заявки. "Тщательно были рассмотрены все поступившие документы. Примерно половина заявок - от городских администраций, а другая половина - от инициативных групп, учреждений культуры и т.д. Это говорит о том, что нам удалось задействовать максимум сегментов, а это и было нашей задачей" - отметил руководитель Нижегородского РИК ВСМС Дмитрий Ивагин.

В Форуме участвовали главы администраций и местных самоуправлений муниципалитетов. Делегаты из Сарова, Бора, Семенова, Тоншаева, Первомайска, Спасского, Городца и Перевоза презентовали свои успешные практики, рассказав об алгоритме их реализации.

"Хочу отметить, что на ежегодной Конференции "Единой России" секретарь партии Глеб Никитин акцентировал внимание на ответственности глав МСУ, которая со временем будет только возрастать. Мы поддерживаем эту идею, стараясь помочь не только словом, но и делом", - добавил Александр Вайнберг.

Банк практик будет размещен на официальном сайте Нижегородского регионального отделения ВСМС: http://vsmsnn.ru/. Также отобранные проекты будут направлены в муниципалитеты для дальнейшего использования.