Семь нижегородских проектов заняли призовые места на Russian Event Awards – 2019 в Самаре Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Семь нижегородских проектов заняли призовые места на конкурсе национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2019 в Самаре. Об этом сообщил и.о. директора городского департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

По словам Андрея Моисеенко, в этом году в конкурсе участвовало 262 проекта из 60 регионов страны. Нижний Новгород стал лидером среди муниципалитетов, получившим больше всех призовых мест за проведение городских событий.

Призовые места на конкурсе Russian Event Awards – 2019 заняли: фестиваль "Секреты мастеров" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций промыслов" (1 место), форум "НХП – Трансформация" в номинации "Лучшее туристическое MICE событие" (1 место), МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода" в номинации "Лучший муниципальный территориально-информационный центр – организатор туристических событий" (гран-при).

Победителями премии также стали проекты Sber Insta Bus в номинации "Лучший партнерский пакет туристического события" (гран-при), "Горький fest" (1 место) и новогодний фестиваль "Горьковская елка" (2 место) в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры в городах с населением свыше 100 000 человек", "Пиано fest" в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра" (1 место).

Премия Russian Event Awards, организуемая при поддержке Федерального агентства по туризму РФ, считается одной из самых престижных в области событийного туризма. Кроме того, она является профессиональной информационной и коммуникационной площадкой для обмена опытом и взаимодействия организаций.

По словам руководителя проекта Sber Insta Bus, получившего гран-при на конкурсе, Дарьи Гушевой, все участники проекта рады, что в партнерстве с Нижним Новгородом у них получился этот проект.

"Конечно, радость победы и погружение в эту атмосферу и все, что мы получили на премии Russian Event Awards, мы привезли еще и в школу. Сейчас дети щедро делятся опытом, который они получили. Это продолжение нашего театра", - подчеркнул художественный руководитель и режиссер театра "Пиано", организатор "Пиано fest" Владимир Чикишев.

Напомним также, что в рамках конкурса Russian Event Awards 2019 администрации Нижнего Новгорода и Самары подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, которое позволит городам наладить партнерские связи и помогать друг другу в продвижении новых услуг туристической отрасли.