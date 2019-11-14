Депутаты ЗС НО поддержали инициативу штрафовать продавцов за незаконную продажу алкоголя Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма поддержали инициативу МВД штрафовать продавцов за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 20 ноября 2019 года.

В настоящее время в регионе штрафуют лишь владельцев предприятий, реализующих алкоголь с нарушением действующего законодательства.

Председатель комитета Олег Лавричев в ходе заседания комитета пояснил, что сейчас существует такая практика, когда люди, осуществляющие незаконную продажу алкоголя, регистрируют компанию на лиц без определённого места жительства, безработных, живущих за пределами России. Таким образом, они уходят от ответственности.

Возможность наказания продавцов, по мнению полицейских, сделает их ответственнее, а значит поможет уменьшить объем незаконной реализации алкоголя.

Также предлагается увеличить штрафы за незаконную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с 1,5 до 2 тысяч рублей до 5 - 7 тысяч рублей.

Участники заседания решили направить проект изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях на рассмотрение Совета законодателей.