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Общество

Волонтерский центр подготовки к 75-летию Великой Победы открыли в Нижегородской области

20 ноября 2019 17:20  [60] Общество

Окружной координационный центр ПФО по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы открыли в Нижегородской области 20 ноября 2019 года.

"Президент РФ Владимир Путин объявил следующий год Годом памяти и славы. "Волонтеры Победы" - одна из общественных организаций, на которую будут возложены обязанности сопровождения и помощи ветераном Великой Отечественной войны во время проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы, в том числе шествия "Бессмертный полк", - сказал референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов.

Руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова пояснила, что центр станет точкой притяжения волонтеров всего ПФО, займется набором, подготовкой и обучением добровольцев.

Для того, чтобы вступить в ряды команды "Волонтеры Победы", нужно зайти на портал волонтёрыпобеды.рф/, пройти регистрацию и собеседование. Обучение будет доступно с февраля следующего года.

СПРАВКА:

Окружные центры открыты в Алтайском крае, Курской, Волгоградской, Ленинградской и Сахалинской областях и Кабардино-Балкарской Республике. До конца 2019 года также центр начнет работу в Ханты-Мансийском автономном округе.

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