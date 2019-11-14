Канализацию заменили в нижегородском многоквартирном доме после смены УК Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Канализацию заменили в нижегородском многоквартирном доме после смены управляющей компании (УК). Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области провели проверку выполненных управляющей компанией работ 20 ноября 2019 года. Они посетили дом №1 по улице Лесной городок Канавинского района. Там год назад по решению жителей была произведена смена управляющей компании.

"Предыдущая управляющая компания ненадлежащим образом исполняла свои обязательства. В ГЖИ неоднократно поступали жалобы от жителей. Нами проводились проверки, выдавались предписания. Применяли и меры административного воздействия. Жителями в итоге было принято решение сменить управляющую компанию. Сегодня мы убедились, что новая организация выполнила за год большой объем работ. Уже запланирован ремонт и на следующий год", - рассказала консультант Нижегородского заречного отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Екатерина Соловьева.

После смены управляющей компании на доме восстановили парапеты, частично заменили кровлю. Также был очищен, высушен и отремонтирован подвал, восстановлено освещение в нем. Произведена замена системы внутренней канализации. На придомовой территории восстановлено ограждение палисадника, установлена песочница. Также в доме начались работы по замене внутриподъездного освещения с установкой светодиодных светильников. Заключен договор с охранным предприятием, установлена "кнопка вызова охраны".

"Когда мы начали заниматься домом, подвал был полностью затоплен водой, канализация не работала. Мы сделали видео-обследование, провели ремонт и частично поменяли трубы холодного и горячего водоснабжения, трубы отопления", - добавил директор управляющей компании ООО "СТК" Владимир Грушин.

В следующем году, как пояснили в управляющей компании, в доме планируется провести текущий ремонт подъездов и продолжить ремонт кровли.