Глава Дзержинска подарил биатлонистам новую винтовку Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Глава города Дзержинска Иван Носков подарил биатлонистам новую винтовку. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это уже третья винтовка в спортивной школе "Магнитная стрелка".

Как отметил Иван Носков, оружие и боеприпасы не дарят, поэтому винтовка была передана школе за символические 5 рублей.

Ребята пообщались с главой города, поделились своими достижениями и задали волнующие их вопросы. Например, ребят волновал вопрос будет ли установлено освещение лыжной трассы в микрорайоне Западный, где они тренируются.

Глава города пояснил, что сейчас ведётся работа над проектированием лыжно-биатлонного стадиона, где будет благоустроена сертифицированная освещённая лыжно-биатлонная трасса.