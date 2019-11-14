Руслан Станчев просит отменить для нижегородцев комиссию в банках при оплате услуг ЖКХ Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев просит отменить для жителей города комиссию в банках при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании комиссии нижегородской Думы по городскому хозяйству 20 ноября 2019 года.

"Девяносто процентов всех жалоб, с которыми ко мне обращаются нижегородцы (особенно жители пожилого возраста), на сегодняшний день, связаны с тремя новыми платежками. Человек получает три квитанции в разное время. Ему нужно либо оплатить их в терминале, где сдача, если ее не перечислить на телефон или еще куда-то, пропадает. Либо заплатить за услуги с помощью онлайн-приложения. Вроде бы там комиссия отсутствует, но у тех, у кого нет смартфонов, и возможности такой нет. Большинство пенсионеров даже не знают, что это за приложение – у них кнопочные телефоны. Они идут к операционистке в банк, платят и получают комиссию три раза", - сказал Руслан Станчев.

Его поддержал председатель комиссии Владимир Аношкин. Он сообщил, что также обращался к руководству банка для того, чтобы прояснить ситуацию, но ему ничего не ответили.

Депутаты попросили департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода подключиться к диалогу с банком или каким-либо другим способом повлиять на эту проблему.

Вопрос внесен в протокол заседания.