Глеб Никитин поручил отремонтировать дорогу Кстово – Мокрое – Вязовка по нацпроекту "БКАД" Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 ноября провел личный прием граждан, где жители и представители предприятий обратились к главе региона с вопросами, связанными с необходимостью социальной помощи, предложениями по изменению законодательства, коммунальными и транспортными проблемами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области

В частности, житель села Елховка (Кстовский район) Максим Чунин пришел на прием граждан с вопросом о ремонте дороги Кстово – Мокрое – Вязовка. Кроме местных автомобилистов-частников, этой дорогой пользуются пассажирские и школьные автобусы. Глеб Никитин вместе с Максимом Чуниным обсудили состояние дороги, изучив фотографии и карту.

Из 17,5 км этой дороги около 5 км уже отремонтировано, и жители обеспокоены, что на теперь ремонт прекратится. Заместитель губернатора Сергей Морозов пояснил, что участок 3,2 км уже сейчас можно включить в ремонтную кампанию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) благодаря образовавшейся по итогам конкурсов экономии. Глава региона поручил областным дорожникам заняться и остальными аварийными участками. Глеб Никитин предложил подключиться к оформлению дефектной ведомости и Максиму Чунину.

"Вместе с сотрудниками "Главного управления автомобильных дорог" прошу вас пройти по этой дороге, указать на моменты, которые вас больше всего беспокоят. Даже если всю эту дорогу полностью в 2020 году мы отремонтировать не сможем, выровнять колею и ликвидировать ямы вы обязаны", - сказал Глеб Никитин. Соответствующее поручение было дано региональному министерству транспорта и автомобильных дорог.

Предварительно, в перечень работ войдут ремонт кромок проезжей части, фрезерование, а также расчистка и укрепление обочин. На участках, включенных в ремонтную кампанию по нацпроекту, будут заменены остановочные павильоны.