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Политика

"Налоги - это фундамент финансовой и социальной стабильности общества", - Евгений Лебедев

21 ноября 2019 10:05  [80] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем налогового работника Российской Федерации 21 ноября.

"В 1573 году впервые на Руси был создан орган – Большой приход, объединивший под своим управлением сбор основных государственных доходов. С тех пор ваше ведомство претерпело много преобразований и масштабных реформ. Государственная налоговая служба сегодня – это единая система контроля над соблюдением налогового законодательства.

Налоги - это фундамент финансовой и социальной стабильности общества. Пополнение бюджетов всех уровней делает возможным решение таких важных задач, как привлечение инвестиций в экономику региона, рост сельскохозяйственного производства, развитие социальной сферы, строительство жилья, дорог, газопроводов, коммуникаций. А это в свою очередь улучшает качество жизни каждого из нас, способствует развитию Нижегородского региона, повышает мировой статус государства.

В своей работе вы идете в ногу со временем, внедряете информационные технологии, повышаете налоговую грамотность населения, выстраиваете конструктивный диалог с налогоплательщиками. Ваш труд очень значим и переоценить его невозможно. Особые слова благодарности ветеранам налоговой службы, которые приложили все свои усилия для становления и развития налоговой системы Нижегородской области", - говорится в поздравлении.

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