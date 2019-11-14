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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" усиливает досудебную работу с должниками за отопление и горячую воду

21 ноября 2019 11:13  [29] Общество

147 тысяч смс-уведомлений о долге за отопление и горячую воду направил в текущем году Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" жителям Дзержинска и Кстова. В рамках досудебной работы с неплательщиками за коммунальные услуги было осуществлено 18 тысяч обходов по квартирам должников, рассказали в пресс-службе компании.

Также, сотрудники сделали более 65 тысяч телефонных звонков, напоминая гражданам о необходимости погашения задолженности.

В целях повышения уровня работы с должниками "ЭнергосбыТ Плюс" заключил агентский договор с ООО "Агентство Региональная организация по сбору долгов". В данную организацию передан реестр по 10 894 лицевых счетов физических лиц. Задача агентства – возврат просроченной задолженности в досудебном порядке способами, не противоречащими действующему законодательству РФ. Комплекс мероприятий разрабатывается и подбирается данной компанией индивидуально в каждом конкретном случае.

"Мы проводим целый комплекс досудебных мероприятий. Главная наша задача - помочь должнику принять верное решение по оплате долга за отопление и горячую воду. В этом заинтересована и наша компания, и, уверен, сам неплательщик. Ведь оперативное погашение задолженности до подачи документов в суд – верный признак избежать дополнительных расходов по оплате пени, госпошлины", - отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

В ноябре текущего года планируется направление долговых квитанций и размещение объявлений на подъездах с информацией о крупных должниках за отопление и горячую воду.

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