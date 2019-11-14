Топографический план участка

Зачем нужен топоплан местности

Для решения задач, которые возникают при строительно-монтажных и других работах, требуется топографический план земельных участков в Иваново и Туле. Такие графические материалы актуальны для всех инвесторов и застройщиков, которые желают избежать проблем с государственными структурами, а также ускорить и упростить процесс возведения, ремонта, реконструкции или демонтажа сооружения, подробнее про проведение съемки на местности http://ivanovo.s-g-i.ru/topograficheskiy-plan.php.

Особенности инженерных изысканий

Если вас интересует, что называется топографическим планом, то такой документ представляет собой подробный чертеж определенного участка земной поверхности, на котором отображены:

инженерные сети;

готовые сооружения;

дороги;

деревья;

высотные перепады;

границы территории и пр.

Где используется такой документ

Существует несколько ситуаций, в которых следует заказать топографический план в Иваново и Туле. В том числе, такой документ пригодится для:

прокладки инженерных коммуникаций (газ, электричество, теплосети, вода);

составления и обновления навигационных карт;

разработки проекта на строительно-монтажные работы;

подеревной съемки;

ландшафтного дизайна и пр.

Если вы хотите узнать более подробно, зачем нужен топографический план, а также следует ли его проводить в той или иной ситуации, свяжитесь со специалистами исследовательской компании «СГИ». Они ответят на все интересующие вопросы, а также помогут организовать инженерные изыскания на высоком уровне.

Как проходят такие исследования

На начальном этапе специалисты приступают к согласованию нюансов ТЗ с клиентом. Чем лучше исполнители поймут особенности и цели заказа, тем качественнее будут разработанные графические материалы. Также на подготовительной стадии рассчитываются сроки и цена, которые фиксируются в договоре. Если у клиента не возникнет дополнительных пожеланий, стоимость меняться не будет, что дает возможность рассчитывать дальнейшие издержки.

Далее проводятся съемочные работы, которые помогут составить топографический план территории в Иваново и Туле. Для этого используют различное наземное оборудование и летательные дроны, что позволяет собрать сведения о рельефе и инфраструктуре любых участков, включая и местности с высокой плотностью застройки и сложным рельефом. Точность выполненных материалов может быть любой, благодаря чему графические материалы пригодятся при решении различных задач.

На заключительном этапе специалисты не только составляют карты и чертежи, кроме того, они разработают рекомендации, которые помогут составить проектную документацию, пройти экспертизу в органах архитектуры и т. д. Все это делает привлечение геодезистов актуальным перед строительно-монтажными и другими работами.

Цена услуг

Конечная стоимость топографического плана зависит от:

размера территории;

необходимых приборов и масштаба;

плотности застройки и сложности рельефа.

Экономить на услугах геодезистов не рекомендуется – лучше обратиться в проверенную компанию, специалисты которой разработают подробные отчеты, которые без проблем пройдут проверку в государственных органах.

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