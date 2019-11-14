Душевая дверь - недорогая альтернатива душевой кабине.

Если Вы делаете ремонт в ванной комнате, то Вам в любом случает придется выбирать между установкой ванны либо душевой кабины (бокса). Или же разместить оба варианта одновременно, если площадь позволяет. Альтернативой душевой, часто менее дорогой, служит душевая дверь. Ее обычно устанавливают в построенную заранее нишу, или просто отгораживают часть помещения стеклянной перегородкой. В чем преимущества такого решения?

Цена. Дверь в любом случае будет дешевле кабины с аналогичными характеристиками. Необязательно привязываться к определенному размеру. Ниша может быть самой разнообразной формы, наша задача просто отгородить ее от остального помещения чтобы избежать брызг и влаги.

Есть несколько видов душевых дверей, наиболее популярные из них – раздвижные. Почему? Во-первых, это очень надежная конструкция. Максимум, что может сломаться - это ролики. А, например, у Ravak даже их нет. Ломаться просто нечему. Во-вторых, конструкция позволяет небольшую регулировку при установке, 3-4 сантиметра – не проблема, специфика боковых профилей позволит Вам одну и ту же конструкцию установить в проем и 137 и 141 сантиметр. К тому же, есть двери, в которых раздвижной профиль позволяет кардинально менять ширину, например, модель Atlantis PF-16-2 позволяет регулировку в пределах 20 сантиметров. И еще, они не крадут место. Минусы? Главный – ограниченная высота, обычно такие изделия имеют проем 180 или 190 сантиметров от пола. И ограниченная ширина прохода, она не может быть больше 50% от общего размера шторы. Хотя у вышеупомянутого Равака есть трехсекционные варианты, в которых две из трех створок подвижны, они дают больший простор.

Далее, распашные стеклянные двери. Да, они выглядят интересно, вход тут на всю ширину проема, но многие плюсы первого варианта тут оборачиваются минусами. Надежность ниже, так как петли могут просесть и дверь может затирать по полу, к тому же подъемно-поворотный механизм открывания не самый простой. Ошиблись с размером? Если конструкция безрамочная, готовьтесь переделывать нишу или дверь, тут не выйдет регулировать профиль. Если дверь открывается наружу, она крадет место в помещении.

Еще вариант – складные двери. При раскрытии они складываются гармошкой, это довольно удобно, если проем имеет небольшую ширину, 90-100 сантиметров. Компромиссная конструкция, собравшая как плюсы, так и минусы вышеописанных вариантов. Надежность не на высоте, зато места крадут меньше.

В целом двери для душа дают больший простор для организации пространства при меньшем количестве потраченных средств, однако их применение подразумевает более тщательное планирование, чем при установке кабины, особенно, если Вы не собираетесь использовать поддон. Поэтому на начальных этапах ремонта будет нелишним проконсультироваться как у сантехника, так и в магазине, где Вы планируете купить понравившуюся модель.

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