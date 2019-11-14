В миланском бутике Coccinelle проводят уроки йоги

Итальянский бренд Coccinelle, который создает сумки, обувь, аксессуары и украшения, заявил о проведении уроков йоги в одном из своих миланских магазинов. Уроки посвящены медитации, духовности и изучению основных положений йоги. Руководство бренда заявило, что в городе, где много суеты, магазин Coccinelle может стать центром спокойствия и умиротворения для женщин. Совместно с партнерами проекта, бренд намерен снова напомнить о глубоком значении женщины в мире.

Идея осуществляется совместно с проектом Freeda. Это сосредоточение людей, которые хотят что-то изменить в мире, разрушить шаблоны и создать новую эру, эру женщин. Проект представляют люди, которые выступают за равенство, взаимную поддержку, интеграцию и перемены.

По такому случаю был выпущен видеоролик с хештегом #wearecoccinelle, в котором рассказывается история четырех разных женщин. Все они связаны любовью к йоге. Каждая из них рассказывает о том, как эта дисциплина может повлиять на жизнь женщины и изменить ее к лучшему. Девушки говорят о том, как йога может помочь найти связь между телом и разумом, гармонию с собой и внешним миром, научиться преодолевать свои страхи. К тому же, йога создает крепкие связи между людьми, которые ее практикуют.

Многие поклонники бренда с восторгом восприняли такую новость. Впрочем, были и те, кто отметил необходимость показать в ролике не только худых девушек, но и представительниц пышных форм. Они объясняли это тем, что ролик якобы пропагандирует занятие йогой только лишь для стройных людей. Вместе с тем, уроки в магазине доступны всем, кто действительно хочет заниматься йогой, настаивает руководство бренда.

Отметим, что философия Coccinelle — это создавать яркие и комфортные вещи, которые способны разнообразить повседневную жизнь женщины. Бренд предлагает только качественные материалы и изысканные женственные формы. Модели разрабатываются по образу и подобию женщины. Вот поэтому руководство бренда ценит гармонию и всестороннее ее развитие. Бренд приветствует уверенность в себе, индивидуальность, щедрость, интерес к жизни и открытость миру.

Coccinelle известен своим высококачественным ручным производством. Его история берет начало в 1978 году, бренд основала семья Маццьери в городе Парма, Италия.

Кочинелле

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