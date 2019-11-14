И.о. начальника Упрдор Москва - Нижний Новгород Алексей Борисов назначен руководителем ведомства

Алексей Борисов
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Алексей Борисов назначен начальником ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ.
Ранее Алексей Борисов являлся и.о. главы ведомства. В системе дорожного хозяйства он работает более 25 лет, занимая различные должности в организациях, подведомственных Росавтодору.
Предыдущий руководитель ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород - Максим Голдобин покинул пост поскольку у него закончился контракт, длившийся 5 лет.
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