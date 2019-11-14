Обводной канал в Автозаводском районе начали чистить впервые за 30 лет Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Автозаводском районе приступили к прочистке, дноуглублению русла Автозаводского главного обводного канала и промывке трех водопропускных сооружений на участках от ул. Комсомольской до пр.Кирова и от пр.Кирова до пр. Ильича. На выполнение работ из городского бюджета выделили 3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Подтопления подвалов домов и гаражей, а также лужи на центральных улицах района (перекресток ул.Краснодонцев – пр.Кирова, пр.Октября – пр.Кирова) возникали из-за того, что каналы, отводящие дождевые и талые воды, со временем оказались заброшены. В администрации Автозаводского района с 2017 года занимаются их расчисткой. Общая протяженность ливневых каналов почти 25 километров, на сегодня удалось расчистить треть.

"Более 30 лет каналы не чистили, отсюда подтопления подвальных помещений жилых домов микрорайонов Соцгород – 1, 2, затопление основных центральных магистралей района, подтопление подвалов домов, всех коммуникационных объектов. Здесь проходят трубы – водопровод, отопление – которые при высоких грунтовых водах быстро выходят из строя. Поэтому глава города Владимир Панов поставил задачу расчистить каналы и решить вопросы с сезонными подтоплениями", – отметил глава Автозаводского района Александр Нагин.

Для проведения дноуглубительных работ используется установка драглайн. Ее отличительной особенностью является гибкое канатное крепление ковша к стреле.

Напомним, на территории Автозавода расположены Стригинский ливневой канал (5300 п.м.), Петряевский дренажный канал (8000 п.м.), Автозаводский обводной канал (9500 п.м.) и Западно-Стрелочный ливневой канал (1900 п.м.).