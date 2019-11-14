Глеб Никитин посетил вознесенское предприятие, выпускающее игрушки, - пресс-служба губернатора Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочего визита в Вознесенский район посетил производство сувенирной деревянной продукции и обсудил возможности развития предприятия и создания новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона

"Мы готовы оказывать поддержку, в том числе в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным", - приводит пресс-служба слова Глеб Никитина, который также пояснил, что вознесенское предприятие увеличит число рабочих мест вдвое при поддержке региона.

В пресс-службе пояснили, что ИП Котов А.Н. - один из лидеров по производству сувенирной деревянной продукции в Вознесенском районе: на предприятии организован полный цикл изготовления сувениров и деревянной игрушки.

"Около 70% от всего объема произведенной продукции предприятие поставляет на экспорт, сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира. Регион, конечно, заинтересован в развитии таких предприятий, потому что для района это в первую очередь – новые рабочие места", - сказал Глеб Никитин.

"Производством деревянной игрушки и сувениров семья Лухмановых начала заниматься в Вознесенском районе в 2005 году, а с 2016 года зарегистрировали ИП", - говорится в пресс-релизе.

Изначально на предприятии работало только четыре человека. Сейчас на производстве занято уже 49 человек, в планах на 2020 год – создать около 100 рабочих мест, а также привлечь большее количество художников, работающих на дому.

"Мы строим новый цех, который должен быть готов к новому году. Там будет большой склад, участок сборки. Нам бы хотелось выйти на показатели минимум 1-1,5 млн изделий в день. За 2020 год мы должны увеличить прибыль в 2,5 раза. С вводом нового цеха мы сможем уже обеспечить около 100 рабочих мест, и на такой объем изделий нам необходимо привлечь около 300 художников, работающих на дому в Вознесенском районе", - рассказал генеральный директор предприятия Евгений Лухманов.