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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" продолжает рейды по должникам за горячую воду и отопление в Кстове

21 ноября 2019 16:09  [83] Общество

Сотрудники Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" продолжают проводить рейды по должникам за горячую воду и отопление в Кстове. По данным пресс-службы компании, в этом году они посетили порядка 300 квартир должников. Подобные рейды совместно со службой судебных приставов (ССП) компания проводит регулярно.

В ходе обходов по квартирам граждан, в отношении которых уже вынесено решение о принудительном взыскании задолженности, устанавливаются их данные, в частности место работы, а также вручаются уведомления о возбуждении исполнительных производств, квитанции для оплаты и повестки о вызове к приставу.

В 2019 году Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подал в суд более 20 тысяч исков о взыскании задолженности за отопление и горячую воду с жителей Кстова и Кстовского района. После вынесения судебного приказа гражданин должен оплатить долг и пени, все судебные издержки, а также штраф, который накладывают на должника судебные приставы, за несвоевременное выполнение им обязательств по оплате.

"Мы регулярно направляем неплательщикам долговые квитанции, так что наличие у них задолженности за отопление и горячую воду – не является для них неожиданностью. И данный факт говорит об одном: в отношении гражданина готовятся документы в суд или уже вынесено судебное решение о принудительном взыскании. Так что должникам за отопление и горячую воду рекомендуем оплатить задолженность в кратчайшие сроки, чтобы не дожидаться прихода приставов", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Очередной рейд по квартирам должников планируется 26 ноября.

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