Поликлинику Павловской ЦРБ отремонтировали в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Капитальный ремонт поликлинического отделения в Павловской ЦРБ завершился в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По словам начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Татьяны Боровковой, в настоящее время проводятся мероприятия по вводу в эксплуатацию отремонтированного и реконструируемого в соответствии с современными требованиями филиала детского поликлинического отделения. В отремонтированные кабинеты специалистов закуплена новая мебель и современная компьютерная техника. Создана новая регистратура, call-центр, картохранилище, зона комфортного пребывания маленьких пациентов и их родителей.

"Мы увидели, что практически все помещения поликлиники готовы к открытию, созданы все условия для маломобильных пациентов, в настоящее время идет подключение системы удаленной электронной записи на прием к специалистам. Это позволит увеличить качество и доступность оказания медицинской помощи 17,5 тысячи жителей Павловского района", - сказала Татьяна Боровкова.

По словам главного врача Павловской ЦРБ Александра Маслагина, в поликлинике также отремонтированы входные группы, организованы крытые колясочные во всех пяти филиалах детского поликлинического отделения.

Также в поликлинику было закуплено 11 единиц нового медицинского оборудования: диагностический универсальный ультразвуковой аппарат, электрокардиограф, автоматический аппарат для измерения внутриглазного давления, цифровой рентгеновский аппарат, тренажеры для механотерапии, риноларингофиброскоп, ЛОР-комбайн, дефибриллятор, автоматический анализатор клеток крови, автоматический рефкератометр.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина минздрав региона завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на три года - с 2020 по 2022 гг.

В настоящее время действует программа "Развитие детского здравоохранения Нижегородской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Нижегородской области национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.