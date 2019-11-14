Нижегородская Госжилинспекция обещает "жестко" контролировать зимой работу УК Общество

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Государственнаяй жилищная инспекция обещает жестко контролировать работу управляющих компаний в предстоящий зимний период. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информацию о контрольных мероприятиях озвучил руководитель ведомства Игорь Сербул. Он пояснил, что в прошлую зиму было много претензий к плохой и несвоевременной очистке крыш и дворов от снега и наледи. Составлено 530 административных протоколов, наложено более 9 млн рублей штрафных санкций в отношении управляющих организаций.

Также Игорь Сербул попросил руководителей УК разъяснять жителям алгоритм перехода на раздельное накопление отходов.

"Необходимо объяснить людям, что решение о переходе на раздельное накопление принимается на собрании собственников. Кворум принятия решения в этом случае должен быть более 50% голосов от общего количества присутствующих. После собрания должен быть составлен протокол, где обязательно указывается дата перехода на раздельное накопление и организация установки желтого контейнера. Копия протокола собрания направляется в УК и регоператору в течение 10 дней с момента принятия решения", - добавил Игорь Сербул.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить в регионе эффективную систему обращения с отходами.