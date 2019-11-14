"Ростелеком" и ПФР провели очередной онлайн-семинар по программе "Азбука интернета" Бизнес

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" и Пенсионный фонд России провели очередной онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе "Азбука интернета". Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Второй в этом году совместный онлайн-семинар прошел 21 ноября в 55 регионах РФ. В нем приняли участие более 1000 представителей региональных министерств социальной политики, сотрудники библиотек и социальных учреждений, преподаватели вузов.

Тренер-практик Лариса Кошурина из студии в Нижнем Новгороде рассказала слушателям об особенностях и возможностях программы "Азбука интернета" и опыте организации курсов компьютерной грамотности для граждан старшего возраста на основе этой программы.

Онлайн-семинар стал площадкой для обмена опытом организаторов курсов из различных регионов РФ, в том числе из Южно-Сахалинска, городов Камызяк Астраханской и Новодвинска Архангельской областей, поселка Вейделевка Белгородской области, а также из Иваново и Ярославля. Широко представлена не только география, но и профессиональная принадлежность преподавателей по программе "Азбука интернета". Обучение по ней ведут библиотекари и учителя информатики, сотрудники центров социальной защиты и мастера производственного обучения в колледжах.

Видеозапись семинара можно посмотреть на специально созданном для этого портале.

Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России (ПФР), подписанного 22 января 2014 года. Его цель — облегчить пенсионерам доступ к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни за счет обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия "Азбука интернета" соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, а также полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы. Все материалы базового курса программы "Азбука интернета" — учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки — размещены на сайте проекта. В настоящее время на портале зарегистрировано около 3,5 тысяч преподавателей.

В поддержку проекта "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и ПФР организовали ежегодный Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности "Спасибо интернету". На конкурс поступают работы интернет-пользователей пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России, а также из ближнего зарубежья — из Армении, Казахстана, Беларуси и других стран. С каждым годом участники конкурса присылают все больше работ: в 2015 году — около 2000, в 2016 году — более 2500, в 2017 году — более 3000, в 2018 году — 3383 работы. Итоги конкурса 2019 года будут подведены в декабре, но уже сейчас понятно, что количество участников существенно увеличилось по сравнению с прошедшими годами.