Фото: из соцсети ВКонтакте
Фура загорелась около железнодорожной станции в Дзержинске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 6:15 22 ноября 2019 года. Около ж/д путей, в районе дома № 78 по ул. Попова, горел припаркованный большегруз, общая пожара площадь составила 20 кв. м.
Очевидцы также рассказали о случившемся в соцсети ВКонтакте.
Пострадал водитель, с ожогами его госпитализировали в больницу Дзержинска.
Предварительная причина - неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства.
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