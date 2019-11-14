Фура загорелась около железнодорожной станции в Дзержинске Происшествия

Фура загорелась около железнодорожной станции в Дзержинске. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 6:15 22 ноября 2019 года. Около ж/д путей, в районе дома № 78 по ул. Попова, горел припаркованный большегруз, общая пожара площадь составила 20 кв. м.

Очевидцы также рассказали о случившемся в соцсети ВКонтакте.

Пострадал водитель, с ожогами его госпитализировали в больницу Дзержинска.

Предварительная причина - неисправность системы механизмов и узлов транспортного средства.

Фото: из соцсети ВКонтакте