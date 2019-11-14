"В День матери мне хотелось бы обратиться к каждому нижегородцу с просьбой: позвоните своим матерям, поздравьте их!" – Владимир Панов Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил жителей города с Днем матери. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.

"Материнская любовь - первое, что мы ощущаем, приходя в этот мир. Она бесконечна и безусловна! Этот дар любви передается из поколения в поколение: счастливые матери воспитывают счастливых детей, которые, став взрослыми, передают любовь своим детям!

В отношениях матери и ребенка изначально заложен великий смысл. "Материнство - это познание жизни! Нет, наверное, на свете более святого смысла существования, чем растить рядом с собой достойного родного человека!" - утверждал писатель Чингиз Айтматов.

Спросите у ребенка, где его дом, и наверняка он скажет: "Там, где мама". Потому что мать может заменить нам всех. Но никто не заменит ее. С годами начинаешь лучше понимать эту простую истину.

В День матери мне хотелось бы обратиться к каждому нижегородцу с просьбой: позвоните своим матерям, поздравьте их! Давайте и в будни, и в праздники не забывать о своих родителях, беречь их, заботиться о них, как когда-то они заботились о нас – искренне, без условий и без выходных!" – предложил Владимир Панов.