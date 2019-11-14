Геология участка в Сочи

Работы, входящие в геологию участка под строительство, и определение их стоимости в Сочи

С учетом особенностей ситуации на застраиваемом земельном участке и требований заказчика, геология участка в Сочи может объединять несколько видов исследовательских работ.

Сбор геологических данных для расчета фундамента

Основная задача, решаемая инженерами-геологами компании «Гео-Краснодар» - выяснить, сможет ли почва на земельном участке, где планируется строительство, выдержать вес проектируемой постройки. После получения технического задания, где указаны габариты здания, адрес участка и положение на нем пятна застройки, опытные специалисты определяют количество и глубину разведочных скважин, которые следует пробурить для получения достоверных и представительных данных. От этого, в основном, и зависит цена геологии участка под строительство здания. Точки бурения уточняются в ходе рекогносцировки на местности. В это же время проводится осмотр территории изысканий с целью выявления признаков опасных геологических процессов:

карстовых воронок;

обводненных участков;

трещин оседания грунтовых массивов на склонах;

валов выпирания в основании оползневых блоков;

зон ослабленных грунтов;

деформации существующих построек.

Затем в намеченных точках производятся буровые работы. Бурение выполняется с помощью мобильных буровых агрегатов и оборудования, позволяющего отбирать керн – куски грунта цилиндрической формы, сохраняющие естественную структуру и влажность. В кратчайшие сроки керны из каждой скважины изолируются от окружающей среды парафиновым покрытием и доставляются в грунтоведческую лабораторию для описания и проведения механических испытаний на прочность.

Проработка вопроса организации индивидуального водозабора

Близкое залегание от поверхности земли водоносных горизонтов – это неблагоприятный для проведения строительства фактор. Подвальные помещения рискуют быть затопленными, в здании может стать сыро, а на прилегающей территории – образоваться болото. Но от подземных вод бывает и огромная польза, если они находятся на достаточной глубине, а их химический состав соответствует санитарным нормам. Если при бурении инженерно-геологических скважин в них появляется вода, то лабораторному исследованию подвергается и она. Цель анализов воды – выяснить, насколько ее свойства безопасны для подземных строительных конструкций, и можно ли эту воду использовать. Индивидуальные водозаборы на базе подземных вод – не редкость в Краснодарском крае, и многие заказчики инженерных изысканий просят сделать геологию участка, проработав параллельно вопрос пригодности местных подземных вод для использования в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поиски и разведка запасов местных строительных материалов

Еще один вид геологических работ, который может быть выполнен в рамках изысканий для строительства – поиск и разведка месторождений грунтовых строительных материалов местного значения. С этой целью специалисты прорабатывают геологические карты района и выясняют наличие перспективы обнаружения пригодных для эксплуатации залежей минеральных ресурсов. Если такая перспектива есть, то путем разведочного бурения уточняется:

мощность полезного пласта;

контуры месторождения;

расчетный объем извлекаемых запасов.

Как определяется стоимость изыскательских работ?

Основная составляющая цены геологических исследований, проводимых компанией «Гео-Краснодар» в Сочи – стоимость буровых работ. Поэтому перед тем как сообщить потенциальному клиенту, сколько стоит геология участка под дом либо другое здание, сначала рассчитывается общая глубина необходимого бурения. В зависимости от масштабов строительного объекта и, соответственно, объемов изысканий, стоимость одного погонного метра разведочной скважины может колебаться в пределах 1100-1400 рублей.

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