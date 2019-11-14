Почему лучше кастрировать собак?

В последнее время все больше владельцев собак проводят животным процедуру кастрации. Но стоит ли это делать? Ведь ранее, как-то обходились без этой процедуры, и сейчас может совершено не стоит подвергать таким мучениям животных? Удивительно, но такие вопросы до сих пор мучают многих людей, обожающих собак.

Но нужно признать, что записывая на сайте https://moiazverushka.ru/kastratsiia-i-sterilizatsiia ветеринарной клиники собаку на прием к ветеринару, владелец животного заботится не только об эстетической стороне животного, но и его здоровье.

Особенности кастрации

Не следует считать, что эта процедура лишает животного половых органов. В действительности, она не такая уж и страшная. У собаки подвергаются удалению лишь определенные элементы, отвечающие за продолжительность рода. То есть, у самца, подвергается удалению семенник, а вот у самки, удаляются яичники. Но если ранее самка уже рожала, либо у нее была обнаружена патология матки, то и этот орган подвергается обязательному удалению. Но чем полезна для животных такая кастрация?

Первое, от чего она избавляет, так это от возникновения малоприятных признаков возникновения инстинктов к размножению. Известно всем, что при их появлении животное начинает заботить лишь одно желание, а именно найти партнера, с которым можно было бы воспроизвести род. Во время наличия этого желания, собака способна отличаться не лишь раздражительностью, но также проявлять даже агрессивность по отношению к хозяину. Собака перестает слушаться и может начать метить территорию.

Проведенная своевременная кастрация, устраняет вероятность прекращения у собаки полового цикла. Поэтому возникновение желания осуществить спаривание у нее не происходит. Кстати, эта процедура, в итоге совершено никак не способствует изменению характера животного. Наоборот, у нее улучшается количество дней, когда она радует хорошим настроением. Ведь эта процедура, устраняет дни, когда из-за возникновения непреодолимого желания приступить к продолжению рода, начинается ухудшаться настроение, нередко сопровождающееся приступами агрессии.

Поэтому, хоть с первого взгляда кастрация и может показаться зловещей по отношению к животному процедурой. В итоге, она действительно приносит хорошие моменты в жизнь, как животного, так и человека.

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