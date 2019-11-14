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Происшествия

Недетские кражи: молодые люди похитили из нижегородских магазинов 100 банок молочных смесей

22 ноября 2019 11:02  [31] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Молодые люди из соседнего региона похитили из нижегородских магазинов молочные смеси. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, их задержали, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

В ходе расследования сотрудники полиции обнаружили признаки серийности в кражах молочных смесей, совершённых из продуктовых магазинов Московского, Сормовского, Нижегородского и Канавинского районов областного центра.

Подозреваемые в совершении хищений более 100 банок детского питания были установлены и задержаны.

Полицейские выяснили, что 18-летние задержанные прибыли в Нижегородскую область из соседнего региона. Ранее они в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Сами подозреваемые пояснили, что хотели реализовать детское питания, чтобы получить деньги на личные нужды. Они грузили похищенный товар в автомобиль, чтобы потом найти покупателя на всю партию похищенных в магазинах товаров.

В настоящее время расследование уголовного дела о серии краж детского питания продолжается. Общий ущерб, причиненный торговым заведениям, составил более 90 тысяч рублей.

Авторов криминальной бизнес-идеи полицейские проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.

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