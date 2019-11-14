В чем кроются особенности контурной пластики?

С помощью такой разновидности инъекционной терапии, как контурная пластика, можно с легкостью омолодиться и устранить ряд дефектов кожи. Подобные косметологические процедуры – это один из наиболее действенных и безопасных способов замедлить процессы старения кожи. Грамотно выполненная процедура позволит пациенту на долгие месяцы сохранить свою внешнюю привлекательность, избавиться от морщин и решить ряд других задач.

Особенности процедуры

Контурная пластика проводится под местной анестезией. В ходе процедуры специалист вводит в кожу специальные составы на основе гиалуроновой кислоты. Препараты полностью безвредны, по своей структуре они соответствуют естественным веществам, находящимся в человеческой коже. Благодаря этому вероятность отторжений и аллергии будет практически нулевой.

Стоит отметить, что биогели дают возможность не только разгладить морщины и подпитать кожу, кроме того, их также применяют для изменения объема губ, скул и других зон лица. Форма может быть абсолютно любой, даже если после процедуры что-либо не понравится, всегда можно будет все изменить.

Если процедура будет выполнена опытным специалистом, который проходил курсы контурной пластики http://www.manuolog.ru/courses/kafedra-lechebnoy-kosmetologii/metodiki-konturnoy-plastiki-v-esteticheskoy-meditsine/, то отеки после инъекций будут минимальными (иногда их и вовсе нет). В то же время, все припухлости исчезают уже через несколько дней, а на их месте остаются пышные и объемные губки.

Для чего нужны процедуры

Контурную пластику проводят с такими целями:

увеличение объема;

корректировка формы;

подчеркивание контуров;

исправление асимметрии;

устранение мелких дефектов;

общее омоложение.

После такой процедуры можно добиться правильного лица, а также улучшить внешний вид.

Главные плюсы

Основное преимущество такой процедуры состоит в отсутствии оперативного вмешательства. Контурная пластика безопасная для пациента, при этом результат сопоставим с косметологической хирургией. К другим значимым преимуществам уколов мезококтейлей можно отнести:

достаточно приемлемую цену;

длительный результат (при коррекции раз в год эффект сохраняется на всю жизнь);

экологическую безопасность препаратов;

проведение процедуры под местной, а не полной анестезией.

Грамотно выполненная контурная пластика – это возможность омолодиться и преобразить свой внешний вид. С помощью таких процедур можно практически полностью забыть о возрастных изменениях кожи!

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