Декоративные скамейки – что учесть при выборе?

В садово-парковом искусстве скамейки используются не только как место для отдыха, но и как элемент декора сада. Они выступают продолжением общей архитектурной композиции участка, где главную роль играет дом.

Участок вокруг дома нуждается в обустройстве не меньше, чем дом в оформлении. Все присутствующие здесь предметы должны быть не только практичными, но и удобными, гармонично сочетаться с ландшафтом. По сути, сад – это такой же дом, только расположенный под открытым небом.

Особенности выбора садовых скамеек

Садовые скамейки сегодня представлены широким ассортиментом изделий – для их изготовления используются различные материалы, изделиям придают разные формы и стиле, оснащают дополнительными функциями.

При выборе скамеек для сада следует ориентироваться на основные параметры:

привлекательный вид – изделие должно гармонично сочетаться с общим дизайном сада;

комфортное использование – продумайте размещение скамьи во дворе;

безопасность – изделие не должно быть устойчивым, без видимых дефектов (особенно если в доме живут дети);

практичность – подбирайте модели, не требующие серьезного ухода и устойчивые к воздействию непогоды;

срок использования – определяется материалом изготовления и качеством исполнения работ.

Где разместить скамейку в саду

Перед приобретением скамьи необходимо определиться, где она будет стоять. Это важный момент для дальнейшего использования изделия, так как нередко бывают ситуации, когда владельцы дома приобретают понравившуюся модель, а она потом не сочетается со стилем ландшафта или не находится удобного места для ее расположения.

Скамью обычно устанавливают там, где на участке планируется зона отдыха. Лучший вариант – подобрать в саду тихий, уютный уголок, с которого будет открываться привлекательный вид на объекты участка или садовые растения.

Можно установить скамеечки и вдоль длинных прогулочных дорожек либо в месте, где они заканчиваются. Такое расположение актуально для участков с большой территорией.

При размещении скамьи на газоне следует предусмотреть наличие специальной сетки или геокаркаса для предотвращения вытаптывания травы. Если есть возможность, лучше размещать скамейку на вымощенной площадке.

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