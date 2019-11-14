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Декоративные скамейки – что учесть при выборе?

22 ноября 2019 11:24  [42]

В садово-парковом искусстве скамейки используются не только как место для отдыха, но и как элемент декора сада. Они выступают продолжением общей архитектурной композиции участка, где главную роль играет дом.

Участок вокруг дома нуждается в обустройстве не меньше, чем дом в оформлении. Все присутствующие здесь предметы должны быть не только практичными, но и удобными, гармонично сочетаться с ландшафтом. По сути, сад – это такой же дом, только расположенный под открытым небом.

Выбор декоративной скамейки - основные моменты

Особенности выбора садовых скамеек

Садовые скамейки сегодня представлены широким ассортиментом изделий – для их изготовления используются различные материалы, изделиям придают разные формы и стиле, оснащают дополнительными функциями.

При выборе скамеек для сада следует ориентироваться на основные параметры:

  • привлекательный вид – изделие должно гармонично сочетаться с общим дизайном сада;
  • комфортное использование – продумайте размещение скамьи во дворе;
  • безопасность – изделие не должно быть устойчивым, без видимых дефектов (особенно если в доме живут дети);
  • практичность – подбирайте модели, не требующие серьезного ухода и устойчивые к воздействию непогоды;
  • срок использования – определяется материалом изготовления и качеством исполнения работ.

Где разместить скамейку в саду

Перед приобретением скамьи необходимо определиться, где она будет стоять. Это важный момент для дальнейшего использования изделия, так как нередко бывают ситуации, когда владельцы дома приобретают понравившуюся модель, а она потом не сочетается со стилем ландшафта или не находится удобного места для ее расположения.

Скамью обычно устанавливают там, где на участке планируется зона отдыха. Лучший вариант – подобрать в саду тихий, уютный уголок, с которого будет открываться привлекательный вид на объекты участка или садовые растения.

Можно установить скамеечки и вдоль длинных прогулочных дорожек либо в месте, где они заканчиваются. Такое расположение актуально для участков с большой территорией.

Нюансы выбора декоративных скамеек

При размещении скамьи на газоне следует предусмотреть наличие специальной сетки или геокаркаса для предотвращения вытаптывания травы. Если есть возможность, лучше размещать скамейку на вымощенной площадке.

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